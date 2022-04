Después de que Lucía abandonara el nuevo dating show de Cuatro, debido a su embarazo, Isaac Torres ha acudido al plató de ‘Baila Conmigo’ para hablar de la sorprendente noticia.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, ha asegurado estar preparado para aceptar la paternidad, sin embargo aseguraba rotundamente la opción de que volver con su expareja: “Yo la quiero muchísimo, es la madre de mi futuro hijo o hija. No le deseo nada malo pero no podemos estar juntos”.

Seguidamente, la presentadora, Nagore Robles, le ha puesto varios vídeos de Lucía hablando del embarazo, acompañado de una ecografía del bebé, momento en el que Isaac no ha podido evitar romper a llorar: “Por una persona que tenemos en común lo sé todo del bebé. Que no se lo pregunte a ella es diferente… Pienso en ella, he sido muy feliz. Me da lástima que sea en esta circunstancia, es lo más bonito que me puede pasar y estoy súper contento”.

¡BOMBAZO! Isaac y Lucía tienen versiones súper diferentes, ¿de qué lado estáis? 💥 🔁 Con Lucía

❤ Con Isaac 💃 #BailaConmigo6A

🔴 https://t.co/E5cnFqYTKG pic.twitter.com/GIIQmRq5SW — Baila conmigo (@Baila_ConmigoTV) April 6, 2022

Sin embargo, la situación tomaría un cambio drástico cuando Isaac Torres le suplicaba a su expareja que dejara de mentir, a lo que ha sumado que es totalmente falso que le fuera infiel con otra mujer: “Si me ha querido que diga la verdad. Al final, no solo me perjudica a mí, también a mi familia”.

Seguidamente, continuó añadiendo: “No la dejé por cuernos, sino porque estaba harto. Todo eran problemas y quejas, no me dejaba ir a los bolos, quería que estuviera con ella 24 horas. Me agobié” desmintiendo que cualquier teoría de que le fuera infiel, era totalmente falsa.

A pesar de sus conflictos sentimentales, el catalán ha asegurado en reiterados ocasiones, que solo quiere lo mejor para los dos y su futuro hijo, ya que tal y como dice: “Sus padres son encantadores también y sé que va a ser una mamá buenísima”.