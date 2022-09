Isa Pantoja toma una importante decisión sobre su futuro

Isa Pantoja sigue decidida a marcar ella el ritmo de su vida y a labrarse un futuro lejos de Cantora. Pese a que la vida le llevó a ser madre muy joven, con apenas 18 años, la hija de Isabel Pantoja ha querido formarse en la universidad, aunque sus compromismos la obligan a tomar un importante decisión sobre sus estudios.

Aunque estamos acostumbrados a verla como concursante y colaboradora televisión, y a ser portada de las revistas, lo cierto es que le gustaría encaminar su futuro más allá de ser famosa. Por ese motivo estudia Derecho y, para sorpresa de muchos, con brillantes notas.

Pese a que está decidida a continuar su formación, lo cierto es que su complicada vida se lo pone difícil en algunos momentos. Para poder compaginar su vida pública con las clases anunciaba a sus seguidores en redes que haría un importante cambio.

«Estoy decidiendo a que universidad online me voy. Han sido dos años muy buenos en la mía, que es presencial y pública, pero por lo que pasé hace unos meses cuando tuve que venir a Madrid día sí, día también por Supervivientes (perdía clases), por mi Albert y por proyectos futuros, me he dado cuenta que me es imposible asistir siempre», confesó.

De esta manera, parece seguir centrada en su papel de madre y no pretende dejar de aparecer en televisión. Gracias a la ayuda de Asraf, su pareja, parece que podrá continuar estudiando sin perder los importantes ingresos que consigue gracias a los medios.

Queda por saber si una vez consiga su esperado título universitario Isa Pantoja decidirá alejarse del foco mediático. Haga lo que haga en el futuro, ha dejado claro que es la más sensata de la familia Pantoja, dejando de lado los años más rebeldes y centrándose en su familia y en su futuro.

Pero Isa P no es el único famoso del universo Mediaset que está en la universidad en estos momentos. Alba Carrillo, que ya es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, estudia Criminología desde 2019. Rafa Mora, por su parte, comenzó a estudiar Periodismo tras aprobar la selecctividad.

En su entrevista esta noche en Viernes Deluxe seguro que hablará de este tema y de sus futuros proyectos, que tan ilusionada la tienen. Además, podrá dar información sobre su relación actual con su hermano Kiko y del estado de su madre.