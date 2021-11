Irene Rosales ha demostrado en múltiples ocasiones que es una apasionada del mundo de la belleza y la moda. La mujer de Kiko Rivera, que cuenta con mas de 670 mil seguidores en sus redes sociales, muestra a sus fans los diferentes tratamientos que se hace, así como sus últimas compras.

En esta última ocasión, Irene ha acudido a su clínica de confianza para realizarse algún retoque que otro. “Me puse un poquito de aumento de labios porque no quiero más y también me puse bótox”, explicaba a través de sus historias de Instagram. Así, se dejó ver con unos labios ligeramente más voluminosos y una piel brillante y tersa.

Además, Irene Rosales ha recordado otro de los retoques que en su día se hizo en la cara. “En su día me puse la nariz más recta, porque yo tenía como un bulto. Estoy súper contenta con el resultado”, comentaba. Una rinoplastia de la que siempre ha hablado con naturalidad.

Y es que si algo caracteriza a la sevillana es su espontaneidad, algo que agradecen mucho sus seguidores. Tanto es así que también habló de los próximos retoques que tiene pensado hacerse. La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que volverá al centro de estética para hacerse un estudio de la piel y hacerse un tratamiento de hidratación.

Sin embargo, ella admite ser muy consecuente y tener los pies encima de la tierra con el tema de los retoques estéticos. “Me sigo viendo natural, no me voy a poner otra cara que no sea yo, solo voy a corregir unas cositas y ya está”, admitía a través de sus redes sociales.

Es cierto que Rosales no ha ido sola a la clínica, su hermana pequeña estuvo presente durante los retoques. Seguramente para introducirle en este mundo de la belleza que ella tanto adora. De hecho, su lema es «siempre alegre y elegante», así lo describe en su biografía de Instagram.