Irene Rosales no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal. Es más que evidente que está muy saturada por la situación que está atravesando, y no solamente ella sino también su marido Kiko Rivera. Recordemos que el DJ no solamente se ha acercado a Isabel Pantoja a pesar del conflicto sino que ha decidido alejarse de Anabel Pantoja.

La modelo, día tras día, ha tenido a una legión de periodistas en la puerta de su casa para recoger algún tipo de declaración. El pasado lunes, harta de la situación, Irene Rosales terminó estallando contra los compañeros que se encontraban en Castilleja de la Cuesta. Una reacción que hasta la mismísima Ana Rosa Quintana terminó criticando.

Al ver las distintas reacciones que han generado sus palabras, la modelo no ha dudado un solo segundo en publicar un comunicado a través de sus historias de Instagram. De esta manera tan concreta dejaba claro, una vez más, que se desmarcaba por completo de esta nueva polémica protagonizada por Kiko Rivera y el resto de la familia Pantoja.

“Quiero aclarar que yo no me niego a hablar con la prensa respecto al tema de por qué no he ido a la boda. Ya lo dije, y creo que es algo difícil de entender”, comenzaba diciendo Irene Rosales en este comunicado a través de las historias de Instagram. En todo momento aseguró que su sitio era junto a su marido, apoyándole en este duro momento. No se sentiría bien quedándose en La Graciosa sabiendo lo mucho que está sufriendo Kiko por la pérdida de Doña Ana.

“Tan solo le dije a los compañeros que estaban en la puerta de casa que no iba a hablar del tema que haya familiar. Si en su momento me fui de un programa en el que me han tratado de maravilla por no tener que dar explicaciones y no verme siempre metida en medio no voy ahora a dar explicaciones a los compañeros que están en la puerta de mi casa”, añadió.

Para finalizar, Irene Rosales quiso mostrarse de lo más contundente: “Entiendo perfectamente su trabajo pero creo que también deben entender mi postura. No huyo de nada, y siempre he contestado a todo sin problema, pero desde un tiempo aquí al estar mal yo psicológicamente decidí tomar esta decisión”.