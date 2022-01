‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Antena 3 ha vuelto a acertar de lleno con esta espectacular historia que, desde luego, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

El pasado lunes 10 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta pudimos ver cómo Gülben ha tratado de superar toda esa conmoción que se generó debido a las últimas experiencias que ha tenido con Anil. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que la joven se quedó verdaderamente destrozada al ver la reacción que había tenido Han. ¿En qué consiste? En tratar de alejarla, para siempre, de Esat. Lo cierto es que Gülben toma una drástica decisión, que obliga a Han a tomar medidas para tratar de evitar la situación que está a punto de desencadenarse.

Pellizcadnos porque no nos creemos lo que está pasando. #Inocentes10Ene Directo ▶ https://t.co/fPCS0L28qs pic.twitter.com/EgZg0ETL4Q — antena 3 (@antena3com) January 10, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, podremos ver cómo a pesar de todo lo que ha sucedido, Safiye reconocerá que no puede sacarse de la cabeza a Naci. ¡Le es realmente imposible!

Han se sentirá verdaderamente atrapado y no solamente por el nuevo trabajo de Inci. Y es que los continuos problemas que están acechando a la familia le están superando, en todos los sentidos. Los planes secretos de Neriman no saldrán como espera, mientras que veremos cómo Anil continuará completamente obsesionado con Gülben. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.