No es ningún secreto que ‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que, cada lunes y martes, se reúnen frente al televisor para disfrutar de un nuevo capítulo de esta espectacular serie.

El pasado martes 5 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. Es entonces cuando observamos que, tras lo sucedido en la sala de calderas, Ceylan ha decidido irse a casa. Eso sí, lo hace con muchísimos sentimientos encontrados. A pesar de que ha tratado de evitarlo por todos los medios, ¡no lo ha logrado!

Han, por su parte, está de lo más enfadado y decepcionado consigo mismo. Y es que se ha visto realmente incapaz de controlar la situación. Safiye, poco a poco, comienza a mostrar signos de recuperación. Naci, a pesar de ser consciente de la decisión de la joven, quiere estar a su lado en todo momento.

¡Gülben y Esat no pueden ocultar lo mucho que se aman! 💖 Así fue su última cita antes de su gran boda. 😍 #Inocentes https://t.co/CjopXLhg65 pic.twitter.com/QhUK3FHsDX — antena 3 (@antena3com) April 10, 2022

Después de todo, por fin sabemos qué es lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Ceylan hablará con Han sobre Barkin. Justo después de que tenga lugar esta conversación, se verá en la obligación de tomar una decisión absolutamente radical.

Gülben, tras haber hablado con el padre de Esat, decide dar un paso más allá en su vida. Estamos ante una de las decisiones más importantes. ¿En qué consistirá? En acudir a terapia para enfrentarse al origen de su problema, al final de la sesión. Por lo tanto, contará con un apoyo completamente inesperado hasta el momento.

Safiye, por su parte, dará un paso más allá en su vida. Eso sí, la joven no será consciente de que, al final de este paso, le esperará una sorpresa que cambiará su vida para siempre. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. ¡Estamos seguros de que no te dejará indiferente!