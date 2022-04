No es ningún secreto que ‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. ¡Esto no es producto de la casualidad! Por ese mismo motivo, cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia.

El pasado lunes 4 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’ en Antena 3. Así pues, fuimos partícipes de cómo Han está completamente inmerso en una falsa felicidad, que viene dada por su venganza. Se muestra alegre, pero no todo es como parece. Ceylan no tiene ningún tipo de intención de rendirse.

Todo ello mientras una nueva crisis, inevitablemente, se hace presente en casa. Gülben se muestra emocionada por poder conocer al amigo de Esat, sin esperar que Hikmet hará algo que pondrá en jaque esta relación. Los temores de Safiye se harán realidad al darse cuenta de que Tomris le ha contagiado.

💥 Han escucha la conversación entre Safiye y Ceylan y se desata contra su hermana. #Inocentes4Abr https://t.co/IgzWOVSYmn — antena 3 (@antena3com) April 4, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Es entonces cuando veremos cómo Ceylan, tras lo sucedido en la sala de las calderas, se irá a casa con muchos sentimientos encontrados. ¡Y no es para menos!

Han se mostrará de lo más enfadado y, sobre todo, decepcionado consigo mismo por haber perdido el control. Safiye comenzará a mejorar, poco a poco, pero aún no se habrá recuperado por completo. Naci, aun siendo consciente de la decisión de la joven, querrá estar a su lado para ayudarla en lo que sea posible. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.