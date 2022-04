No es ningún secreto que ‘Inocentes’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta espectacular historia que no deja indiferente a nadie.

El pasado lunes 18 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Gülben se ve absolutamente incapaz de acostumbrarse a su nuevo hogar. Además, tampoco se acostumbra ni al matrimonio ni a su nuevo día a día con Esat.

Han toma la decisión de sopesar la situación tras haber conocido la drástica decisión que ha tomado Ceylan. Safiye, por su parte, no termina de acostumbrarse a la notable ausencia de Gülben. Así pues, la joven ha querido dar uno de los pasos más importantes de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En pedir ayuda a Naci.

La inesperada idea de Gülben para no dormir con Esat: ¿Cómo reaccionará él? 😳 #Inocentes https://t.co/5vu6loHt1q — antena 3 (@antena3com) April 19, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta tarde, a partir de las 17:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo los problemas que experimentará Gülben se hacen cada vez más insoportables. Por ese mismo motivo, Esat encontrará una solución radical a todos ellos.

Por si fuera poco, veremos cómo Naci tomará la decisión de preparar una espectacular sorpresa a Safiye. Lo que no va a esperar es recibir una reacción completamente inesperada. Algo que, desde luego, le hará tomar un nuevo rumbo en su vida. La hermana de Gülben ¿estará preparada para todo lo que está por venir? No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.