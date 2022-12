‘El Hormiguero’: Tom Hanks recuerda su última toma con Steven Spielberg

El Hormiguero comenzó la semana con una visita muy especial. Los actores Tom Hanks y Mariana Treviño acudieron al plató del programa de Antena 3 para presentar su nueva película, El peor vecino del mundo, que llegará a los cines el próximo 28 de diciembre, siendo uno de los últimos estrenos cinematográficos del año.

El peor vecino del mundo cuenta la historia de Otto Anderson, un hombre viudo cascarrabias que cuando una alegre familia se muda a la casa de al lado conoce a Marisol, sin saber que comenzarán una gran amistad que pondrá su vida patas arriba.

«Mi personaje está enfadado con el mundo porque nadie cumple las normas», señaló Tom Hanks sobre su personaje en la película. «Mi personaje es todo lo contrario, es alegre y todo le parece bien», añadió Mariana Treviño.

Durante la entrevista, Mariana se deshizo en elogios hacia Tom Hanks. «Es mi ídolo de toda la vida. Nunca pensé conocerlo en persona, ver lo bella persona que es aparte del gran actor que es, así que he cumplido un sueño al trabajar con él», señaló.

Por otro lado, Pablo Motos preguntó Tom Hanks por la última toma más emocionante de su vida. «En el final de Salvar al soldado Ryan fui al cementerio en Normandía. Pese a que yo no salía en esa escena, pasé todo el día andando por la playa en la que se produjo el desembarco», comenzó a explicar.

«Durante el rodaje alguien se dio la vuelta y Steven Spielberg me dijo que le acompañara que me iba a enseñar una cosa. Mi personaje era el capitán John H. Miller y me enseñó una lápida que estaba al lado de donde estábamos rodando en la que ponía H. Miller. Eso fue muy emocionante para todos», relató el actor en El Hormiguero.