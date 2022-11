‘El Hormiguero’: Omar Montes confiesa en qué invierte su dinero

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Omar Montes. Tras haberse convertido en uno de los artistas del momento en nuestro país, el artista acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, Quejíos de un maleante, publicado el pasado 24 de noviembre.

Se trata de un disco compuesto por un total de 15 canciones, entre las que se encuentran éxitos La llama del amor o Una y mil veces junto a C. Tangana. Además también incluye canciones inéditas, entre ellas colaboraciones con artistas de la talla de Estrella Morente, Farruko o Malú.

El artista entró en el plató de El Hormiguero luciendo un collar de oro enorme, sin embargo. lo que más llamó la atención a Pablo Motos fueron sus zapatillas. «Me puedes explicar por qué has venido con las pantuflas de tu casa?», le preguntó. «Yo te traigo las nuevas tendencias de Miami, otra cosa es que tú no las entiendas», le respondió Omar Montes.

Pablo Motos analizó el look del invitado deteniéndose en el colgante de oro en el que podía leerse su nombre : «Pero con todo lo que llevas puesto… Llevas mucho dinero encima, ¿no?», le preguntaba el presentador de El Hormiguero.

«A ver, Pablo, el dinero hay que llevarlo puesto. No me fío del dinero en el banco, hay que tenerlo a mano. Porque a mí me pasa algo y necesito dinero y tiro de esto. En el banco el dinero no hace nada», respondía el cantante madrileño, entre risas.

Por otro lado, Omar Montes desveló cuánto tiempo ha necesitado para hacer su nuevo trabajo discográfico. «Un año y medio porque gran parte del disco lo he hecho en Atlanta con productores norteamericanos que dieron una vuelta al flamenco», explicó.

«Yo he estado muchas horas en el estudio y muchas veces no me ha dado tiempo ni ir a casa y he dormido en una colchoneta que había allí por no perder tiempo, porque vivía a una hora del estudio y entre ir y venir perdía dos horas y había días que acababa a las seis de la mañana», explicó el artista sobre su nuevo trabajo.