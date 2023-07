‘El Hormiguero’: Santiago Segura confiesa cuál ha sido el peor cameo de ‘Torrente’

La pasada noche del 3 de julio, El Hormiguero regresó al prime time de Antena 3 con un programa más. El último encuentro de la temporada 17 con su audiencia donde contó con la presencia de uno de los invitados más legendarios del show, Santiago Segura.

El actor se volvió a sentar junto a Pablo Motos para presentar su último proyecto cinematográfico, Vacaciones de verano, una nueva comedia familiar. «No tiene que ver con Padre no hay más que uno o A todo tren, es diferente. Sí, es una comedia con niños, igual que los de Marvel hacen de señores con capa. Es un género. Si haces una del oeste no dicen que todas son iguales porque salen señores y caballos», explicó.

Asimismo, en este nuevo trabajo el equipo ha tenido que trabajar con un elenco de 20 niños. «Es que digo, si gustan niños, pues más», admitió con humor. De hecho, una de las niñas que se incorporó a la trama fue su propia hija, Sirena, quien ya ha participado en un total de siete películas.

«Todavía tiene dificultad, como yo mismo, para las frases largas. Y como su padre es el guionista me suele decir que se las haga cortas. Es maravillosa. Me da pena porque está creciendo rápido», confesaba Segura. Una entrevista donde las risas no faltaron, al igual que la pregunta del millón sobre uno de los grandes clásicos del actor, Torrente.

Han pasado 25 años de su lanzamiento y Santiago Segura lo sigue recordando con mucho cariño. «Cañita Brava me sigue llamando a ver si vamos a hacer otro. Y me emociona», explicó a Motos. A la pregunta de quién había sido el peor cameo de toda la saga, el actor no lo tuvo que pensar demasiado. «El que peor lo hizo… Hay varios. Me voy a mojar, creo que Iñigo, el de Gran Hermano, fue terrible», confesó entre risas.