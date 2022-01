Este martes, ‘El Hormiguero’ recibió la visita de Juanma Castaño. El periodista deportivo visitó por primera vez el programa de Antena 3, para comentar su victoria en ‘MasterChef Celebrity’. No obstante, como era de esperar el futbol también estuvo muy presente durante la entrevista.

«¿Has ido detrás de muchas entrevistas que no has conseguido? ¿Y la que más rabia te ha dado no conseguir?», le preguntó Pablo Motos. «Todos los días voy detrás de alguna, y no he conseguido a Guardiola, Mourinho, Ancelotti…» enumeró el periodista.

«De Mourinho no me hables, es un mentiroso» le respondió Pablo Motos. Juanma Castaño señaló que decía eso por que el entrenador portugués no había querido ir a ‘El Hormiguero’, a lo que el presentador explicó que era “peor y me voy a meter en un lío”, antes de contar que es lo que ocurrió realmente.

.@juanmacastano aclara la polémica de la entrevista de Leo Messi con Ibai Llanos #CastañoEH pic.twitter.com/70rs1BEgZg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2022

Pablo Motos explicó que, cuando estaba en el Real Madrid, «todos queríamos entrevistarle». El presentador recordó que: «Vino Justin Bieber al programa y en las gradas caben 120 personas, pero hubo unas 20.000 peticiones para venir a verle. Entonces me dicen que la hija de Mourinho y una amiga quieren acudir al plató, pero les digo que no hay sitio».

Y añadió: «Pero, no sé cómo, consiguió mi teléfono y me dijo que un padre hace cualquier cosa por su hija. Le propuse que le conseguía las dos entradas si él venía al programa. Me ofreció a algún jugador, pero le dije que le quería a él. Y me la clavó».

«Se veía venir… eres un alevín ¡Bienvenido al fútbol!», comentó Juanma Castaño. «Una cosa es que te engañe y otra, que deje tirado a un equipo de 140 personas porque 48 horas antes, cuando no contestaba a las llamadas al móvil del que me llamó y que dejó de funcionar, lo advertí», expresó el presentador.

«No llegó a decir, ni siquiera, que no venía y que me había engañado. Es un mentiroso y ya me he quedado a gusto con Mourinho», concluyó el presentador de ‘El Hormiguero’.