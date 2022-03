El pasado jueves 10 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de la última entrega de ‘El Hormiguero’ de esta semana. En esta ocasión, Pablo Motos recibió en plató tanto a Roberto Leal, presentador de ‘El Desafío’, como a Omar Montes y a Norma Duval. Estos dos últimos, como concursantes del programa.

Los tres acudieron al plató de ‘El Hormiguero’ para dar a conocer algunas de las novedades de la segunda edición de ‘El Desafío’, que se estrena esta misma noche en Antena 3. Norma Duval, por su parte, aseguró que no conocía a Omar Montes hasta que coincidieron en el programa. El artista, por su parte, se sinceró: “Yo sí la conocía porque mi abuelo es fan suyo y tenía muchas revistas suyas en casa”.

Por si fuera poco, el madrileño quiso ser honesto con el presentador de ‘El Hormiguero’: “Jamás he probado el alcohol y no salgo mucho de fiesta, pero lo que no perdono nunca es la siesta. Está feo hacerlo”. Uno de los retos a los que el cantante tuvo que hacer frente en ‘El Desafío’ fue nada más y nada menos que cantar ópera.

“Soy barítono fuerte, pero cantar a pelo no es lo mío. Nunca lo he hecho sin autotune, me siento raro”, confesó Omar Montes. Lejos de que todo quede ahí, también quiso hablar de otra de las pruebas que tuvo que hacer en el programa de Antena 3: “Tuve que hacer un striptease con mi abuelo, y no le gustó mucho a mi abuela porque él es un caramelito en el barrio”, reconoció.

Respecto a este reto de Omar Montes en ‘El Desafío’, Roberto Leal quiso ir más allá: “Yo me llegué a emocionar. Se vuelca mucho con su nieto, no tiene ninguna vergüenza y lo que se vive allí es magia”. Además, añadió: “Más allá de lo cómico, al acabar el hombre se emocionó y nos emocionamos todos”.

Lo cierto es que esta segunda temporada de ‘El Desafío’ es absolutamente prometedora. Tanto el presentador, como el jurado y los concursantes han dado lo mejor de sí mismos para que el espectador se lo pase en grande junto a ellos. Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, no te pierdas la primera entrega de esta nueva etapa de ‘El Desafío’.