Este martes, ‘El Hormiguero’ recibió la visita de una de las argentinas del momento: Nathy Peluso. La cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su versión de ‘Vivir así es morir de amor’, el clásico de Camilo Sesto al que ha querido hacerle un homenaje.

Al ser la segunda visita de la artista al programa, Pablo Motos ya la conocía más que en la anterior ocasión, por ello, quiso tener un detalle con la artista y nada más empezar el programa apareció con dos coulants de dulce de leche que ambos se comieron en directo. «Este es el sexo que se puede mostrar en la televisión a esta hora», decía la artista”, decía la artista mientras probaba el postre.

En cuanto a la canción que acaba de publicar, Nathy Peluso hizo hincapié en que se trata de una de las canciones más románticas de la historia de la música, y que ese fue uno de los motivos para querer hacer su propia versión del tema de Camilo Sesto.

«Quise traer una canción del pasado” – @NathyPeluso nos presenta su nuevo single, su versión de “Vivir así es morir de amor” de @CamiloSesto #PelusoEH pic.twitter.com/Z1ReDpvSkk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2021

Hablando de amor, Pablo Motos quiso saber que es lo que le atrae a la artista de las personas, a lo que Nathy Peluso confesó que cada vez se fija más en “el tema estético”, ya que «en el mundo hay más gente fea que gente linda”.

“Lo que más me seduce es hablar de música con una persona”, añadió la artista. Además, sorprendió a Pablo Motos al admitir que “me gusta bastante lo ibérico», generando las risas en el plató de ‘El Hormiguero’.

En cuanto a los motivos que le hicieron recuperar este tema de Camilo Sesto, la artista explicó que «es muy melancólica y estaba buscando una canción para traerla del pasado al presente. Me estaba bañando y me vino a la cabeza. La he hecho con muchísimo respeto y mucha admiración, es una de las canciones más cantadas en los karaokes de todo el mundo».

Además, para alegría de sus fans, la artista reveló que está preparando una nueva gira: «Se está cerrando una gira mundial y tengo muchas ganas de anunciarla, pero todavía no puedo», añadió.