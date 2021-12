A pesar de llevar muchos años en pantalla, ‘El Hormiguero’ aún esconde secretos. La semana pasada gracias a un comentario de Sergio Dalma , los espectadores conocieron uno de los secretos del plató del programa, para combatir el frío durante la emisión del mismo.

Sergio Dalma acudía el pasado jueves al programa para presentar su nuevo álbum, ‘Alegría’. Y tras comenzar la entrevista el artista no pudo evitar mencionar la temperatura que había en el plató de ‘El Hormiguero’.

«¿Por qué me imitas hablando?», preguntó Sergio Dalma. «Es que me estoy haciendo italiano», bromeó Pablo Motos, y añadió: «Es que tengo la voz tomada. Estamos los dos con frío y sin parar de hacernos todo el rato test, por si acaso no es frío y es Covid», señaló.

No se puede ser feliz si no conoces tus zonas oscuras #GutiérrezEH pic.twitter.com/RiZtfLcLiD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2021

«Ahora, te digo una cosa, se agradece entrar en un plató en el que hace calor, porque normalmente hace mucho frío en los platós», reconoció Sergio Dalma. Y fue en ese momento, cuando Pablo Motos reveló uno de los grandes secretos del plató: detrás de la mesa de los invitados hay un radiador que les ayuda a combatir el frío.

«Yo no digo que en todo el plató haga frío, y el secreto está en que yo tengo aquí un calefactor», confesó Motos, que ha hecho un gesto al cámara para que se acercara a la parte que habitualmente permanece oculta por la mesa del plató.

«El secreto de la televisión, que no es muy cool», dijo Pablo Motos entre risas. «Yo soy friolero, pero tú me ganas», dijo Sergio Dalma al enterarse de que el presentador también tiene una manta con la que se suele tapar las piernas.