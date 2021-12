‘El Hormiguero’ terminó la semana con un invitado muy especial. Sergio Dalma acudió al programa para presentar ‘Alegría’, su nuevo trabajo discográfico. Un disco que llega en uno de los mejores momentos de su larga carrera como artista.

“Después de lo mal que lo hemos pasado… estoy hecho un llorón, estoy más sensible que nunca”, aseguró el artista a Pablo Motos, confesándole que durante el confinamiento había llorado mucho y que incluso se emocionó esta misma semana viendo la entrevista de Joan Manuel Serrat en ‘El Hormiguero’.

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Sergio Dalma realizó una sorprendente confesión acerca de una de sus canciones más reconocidas: ‘Bailar pegados’. Pablo Motos quería saber qué le parecía cuando sonaba su música en algún sitio y su respuesta fue totalmente inesperada.

“Lo odio. Cuando ponen una canción mía en un restaurante me fastidian la comida” aseguraba el artista. “Siempre les digo que la comida estupenda, pero la música deja mucho que desear”, decía el artista en tono de broma. “Durante la comida estás pendiente de la canción”, afirmaba, explicando que empezaba a darle vueltas a las canciones y a pensar “¿Por qué hice ese giro?”.

«También me pasa cuando voy a un centro comercial o me monto en un taxi y suena en la radio un tema mío. No me gusta», reconoció el cantante entre risas, desvelando una de sus manías.

Sergio Dalma también reconoció que le gusta mucho comprar por internet: «Comprar on line es peligroso, pero cuando estoy de bajón me compro un libro o un vino». Y añadió que «me gusta mucho ver portales inmobiliarios porque me encanta la decoración, ver cosas y coger ideas».