‘El Hormiguero’: Marc Márquez, en shock por la inesperada pregunta de Pablo Motos

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. El programa presentado por Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Marc Márquez. El piloto de Moto GP acudió para presentar la serie documental que acaba de estrenar en Prime Video, bajo el título de Marc Márquez: all in.

«El all in es un término como de póker», señaló Pablo Motos. A lo que Márquez le explicaba que significado le da al concepto. «Yo lo traslado más a mi filosofía de vida, si se hace algo lo haces con todo, hacerlo a medio gas, no», explicaba el ocho veces campeón del mundo.

En cuanto a lo más difícil del documental, expresó que: «Lo más difícil es expresar todas las emociones en una cámara. Cuando tú haces un documental te expones a todo según mi mentalidad, lo tienes que hacer abierto», relataba.

Y añadía: «Después de la lesión es cuando digo, ¿y por qué no hacerlo? En un deportista no es todo superhéroe, idílico y todo bonito, sino que también hay momentos malos. Cuando gano quiero caparazón y cuando sufro quiero contarlo».

El documental comenzó a grabarse el año pasado en un momento crítico en el que había vuelto a la competición, pero no estaba bien: «Me dolía el brazo y volvía a tener la visión doble». Tras superar la diplopía continuaron los dolores en el brazo, dolor por el que se planteó dejarlo todo.

Una vez pasada aquella época, ahora el mayor reto de Marc es el desarrollo de la moto, algo que ha resultado un problema para el equipo Repsol Honda: «He estado dos años fuera y han perdido un poco a su referente», explicó el piloto.

Pablo Motos quiso conocer detalles de la moto y comenzó a hablar de temas como el control de tracción. «¿El control de tracción quiere decir que vayan las dos o solo la de detrás?, perdona que sepa tampoco de motos», preguntaba el presentador.

«Tío, la de delante no es motriz», contestaba Marc Márquez. «Te has informado bien del tema», bromeaba ante las risas del público. «Voy a hacer como que no he escuchado nada, es para levantarse e irse», exclamaba el piloto de Moto GP.