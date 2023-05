‘El Hormiguero’ recibe al invitado más polémico que puede entrevistar Pablo Motos

El Hormiguero se prepara para recibir esta noche a uno de los invitados más polémicos que se podrán ver en el plató del programa. Pablo Motos hablará con uno de los hombres que prometen dar más titulares en una de las entrevistas más esperadas.

«Llevamos casi 3 meses grabando Carretera Salvaje. Una nueva serie que presentaremos en El Hormiguero el día 31 de mayo», anunciaba el invitado para promocionar esta visita. Hay que recordar que el entrevistado regresa a España tras mucho tiempo fuera.

Frank Cuesta se sentará con Trancas y Barrancas para promocionar un nuevo proyecto después de años alejado de la televisión tradicional. Tras el éxito de programas como Frank de la jungla, en Cuatro, y Wild Frank en Discovery Max, se ha centrado en su faceta en las redes sociales.

El naturalista se ha convertido en uno de los youtubers y streamers más famosos de los últimos años, rodeado de numerosas polémicas que ha protagonizado con otros creadores de contenido. Este nuevo proyecto

«Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada. Es, de alguna manera, un road trip. Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia…», anunciaba a sus seguidores.

Continuamos grabando ‘Carretera salvaje’ una manera diferente de ver la vida y la naturaleza. En la foto una vibora y la de delante una vibora tambien pic.twitter.com/89pRfEY1Kf — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 23, 2023

Pero Frank Cuesta no estará solo en este nuevo proyecto, le acompañará Cristina Seguí, una de las fundadoras de Vox, con la que parece que forma una sorprendente pareja profesional ante las cámaras. «Va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos», anunciaba.