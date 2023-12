‘El Hormiguero’: David Muñoz (Estopa) desvela el trastorno que padece

El pasado jueves 30 de noviembre, los hermanos David y José Muñoz, integrantes de Estopa, fueron los encargados de poner punto y final a esta nueva semana en El Hormiguero. De esta forma, los dos presentaron El día que tú te marches, su nuevo single y adelanto del que será su próximo álbum.

Por si fuera poco, Estopa aprovechó la ocasión para anunciar las fechas de sus próximos shows, que tendrán lugar en Madrid (Estado Cívitas Metropolitano) y Barcelona (Estadio Montjuic). Dos citas absolutamente impresionantes, por las que están profundamente emocionados: «Nunca hemos tocado en un sitio tan grande», reconocieron en El Hormiguero.

Lejos de que todo quede ahí, los hermanos aprovecharon la visita al programa de Pablo Motos para dar a conocer una curiosidad respecto a sus discos: «La canción número 9 siempre tiene una historia y con la 12 experimentamos». Acto seguido, el presentador de El Hormiguero quiso que David Muñoz desvelara, con total honestidad, la enfermedad que padece.

¡EXCLUSIVA! En este momento se han puesto a la venta las entradas para los conciertos de @estopaoficial #EstopaEH pic.twitter.com/MZU2iM3Nen — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2023

«Tengo parálisis del sueño, como el 7% de la población, más o menos», reconoció el cantante de Estopa. Debemos tener en cuenta que este trastorno tan sumamente peculiar no está asociado a ninguna otra enfermedad, y que puede llegar a darse, incluso, en personas que están completamente sanas.

Tirando de ese humor que tanto le caracteriza, David quiso explicar cómo se siente cada vez que lo sufre: «Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase». Además, añadió: «También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar», comentó, provocando la risa entre los allí presentes.