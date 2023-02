‘El Hormiguero’: David Bisbal confiesa el hobby que se ha convertido en su última obsesión

El Hormiguero terminó la semana con una visita muy esperada. David Bisbal acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, Ajedrez, que ha visto la luz este viernes 17 de febrero y para hablar de su nueva gira Me Siento Vivo Tour.

Muy emocionado de volver a pisar el plató de El Hormiguero, un programa donde se siente como en casa, el artista almeriense presentó su nuevo single, Ajedrez, una canción que llega como primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

«Ajedrez es un single que me emociona muchísimo porque vuelvo al ritmo de canciones que me han funcionado como Ave María, Esclavo de sus versos o Silencio, pero con una esencia y un sonido ochentero, noventero», señaló el almeriense.

.@davidbisbal nos habla “Ajedrez” y sus próximos conciertos. Fechas en el hilo #BisbalEH pic.twitter.com/VQ1E4jk5NM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2023

«Me emociona muchísimo porque tengo que preparar la gira, tengo que hablar con mis músicos para seleccionar los instrumentos que vamos a tocar en vivo y en directo y Ajedrez realmente es una canción y un sonido que nunca antes he presentado ante el público y me emociona», expresó.

David Bisbal también habló de los 20 conciertos que realizará en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid entre el 7 de marzo y el 8 de abril, para celebrar sus dos décadas en la música. «Para mí va a ser eso un Tour de Francia, va a ser durísimo», señaló el artista.

«El entrenamiento está siendo ahora, es decir en todos estos meses previos, porque ahora se puede apretar un poquito, pero en el momento que lleguen los días del Teatro Albéniz, ya tengo que suavizar el entrenamiento para ir a velocidad de crucero, porque si no me restaría y no descansaría», añadió.

Esto es lo que pasa durante la publicidad cuando viene @davidbisbal ♥️ #BisbalEH pic.twitter.com/8z9zCkQkdP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2023

Durante la entrevista, Pablo Motos hizo hincapié en la nueva obsesión del andaluz, señalando que cuando a David Bisbal le da por algo, le da fuerte. Y eso es lo que le ha pasado con los cubos de Rubik, una afición que le ha pegado su hija mayor.

«Tendré como 15 cubos de Rubik. La culpable ha sido mi hija mayor, que siempre viene con un cubo nuevo y me dice ‘papá, no sé cómo funciona’. Entonces, me meto en tutoriales de YouTube y aprendo a hacerlo», comenzó a explicar el artista.

«Pero es verdad que me obsesioné y creo que me compré hasta el de 12×12, una locura. Lo malo en mí es la memoria, y aunque me aprendí todos los algoritmos, ahora no me acuerdo ni del 4×4, sinceramente», añadió entre risas.