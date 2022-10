‘El Hormiguero: Daniel Craig desvela el hobby que practica en los descansos de los rodajes

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras las visitas de Álvaro Soler, Arturo Pérez Reverte y del actor Dwayne Johnson, Hollywood regresó de nuevo al plató del programa con la visita de Kate Hudson, Daniel Craig y Rian Johnson.

Los actores y el aclamado director acudieron a El Hormiguero para presentar su nueva película: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, la segunda parte de la exitosa saga que llegará a los cines el próximo 23 de noviembre.

«Es una película de misterio, igual que la primera, en la que hay un asesinato, pero en este caso es un nuevo misterio, con nuevos personajes, que tiene lugar en una isla griega y el protagonista por supuesto es el detective Benoit Blanc, que es a quien interpreta Daniel, que resuelve este crimen tan misterioso», señaló Rian Johnson sobre la trama de la película.

Rian Johnson nos cuenta la trama su nueva película protagonizada por Daniel Craig y Kate Hudson #HollywoodEH pic.twitter.com/t4aNnlaiKI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022

Rian Johnson explicó el motivo por la que escogió a Daniel Craig y Kate Hudson para la película. «Está claro cuando tienes la oportunidad de trabajar con unos actores tan buenos. Además, cuando hacemos estas películas, lo pasamos todos muy bien rodando durante meses en algún sitio. Y, por lo tanto, el hecho de que sean encantadores y de que nos llevemos todos bien también es importante, es como invitar amigos a una fiesta. Esta vez el ambiente ha sido así y creo que se nota en la película», explicó.

Para el rodaje, Daniel Craig tuvo que entrenar el acento, debido a que el es británico y casi todas las personajes del rodaje eran estadounidenses. «Se me dan fatal los acentos. Tengo que trabajar muchísimo y no se me da bien la imitación, no tengo buen oído. Entonces tuve que trabajar muchísimo con un entrenador de acentos y lo que ocurrió después en el rodaje es que a todos los actores les salió perfecto y… Lo mío no se nota, hablamos todos así y ya está», explicó el actor.

¿Por qué elegiste a Daniel Craig y a Kate Hudson?, Rian Johnson responde #HollywoodEH pic.twitter.com/leBSQtwD2d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022

La actriz Kate Hudson reveló lo que hacian en su tiempo libre durante el rodaje de la película, que les coincidió con la pandemia del Coronavirus. «Los sábados jugábamos al Cluedo, porque por la Covid-19 estábamos en un grupo burbuja y qué puedes hacer cuando no estás rodando una película de misterio, pues jugar a resolver también misterios de asesinatos. Nos lo pasábamos genial», señaló.

Por su parte, Daniel Craig, admitió que se le daba fatal jugar al Cluedo y que él tenía otros hobbys para los descansos de los rodajes. «A mí lo que me gusta es beber y reírme, lo de jugar al Cluedo no me gusta».