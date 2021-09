‘El Hormiguero’ comenzó la semana con una visita muy esperada. Los actores Álvaro Mel y Ana Polvorosa acudieron al programa para presentar su nueva serie, ‘La Fortuna’, un thriller que ambos protagonizan y que este jueves llega a Movistar +.

En cuanto a la trama de esta nueva serie de Movistar +, Ana Polvorosa explicó que “es un thriller de aventuras, habla de un tesoro que se hundió en 1804 en Gibraltar, una empresa americana lo expolia y España lo reclama”.

Aunque la actriz es de sobra conocida por los espectadores, Pablo Motos pidió a Ana que presentase a su compañero Álvaro Mel, que se estrenaba por primera vez en el programa. Este joven salmantino se ha hecho muy popular en Instagram trabajando como influencer y es ahora cuando comienza a abrirse paso como actor.

«Es una persona muy especial, un gran chico y mejor actor, con una intuición y generosidad trabajando brutales” comentó la actriz sobre su compañero de reparto.

Pablo Motos se interesó por los inicios de Álvaro Mel, tras haberse convertido en uno de los influencers más reconocidos de nuestro país. «Hice un año en la carrera de Arquitectura, después crecí por las redes sociales, al final me mudé a Madrid a probar suerte y aquí me he quedado. La primera toma de contacto fue como DJ, más tarde hice mi círculo aquí, donde llevo ya seis años», explicó el actor.

Por otra parte, ambos actores explicaron cómo ha sido para ellos trabajar con Alejandro Amenábar, el director de ‘La Fortuna’. «Yo, a día de hoy, sigo un poco en las nubes con este tema», explicó la protagonista.

«Me llegó el proyecto, hice dos castings y diez días después recibí la llamada de mi representante: Lo primero que escuché fue un grito continuado y yo también me puse a gritar y a llorar. Es un lujazo y para mí, algo inolvidable», señaló Ana Polvorosa.