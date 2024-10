El pasado lunes 28 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de MasterChef Celebrity 9, donde fuimos testigos de cómo hasta dos aspirantes fueron expulsados en una misma noche. Pero antes de conocer el veredicto del jurado, los espectadores fueron testigos de cómo los concursantes se enfrentaron a diferentes pruebas. En ellas, además de cocinar, también suelen confesar algunos detalles desconocidos de su vida privada. Un claro ejemplo lo encontramos en Hiba Abouk, que no solamente se ha sincerado sobre su situación sentimental y del profundo amor que siente por sus hijos. A pesar de todo, la actriz reconoció una fechoría que cometió hace años. Algo que dejó completamente sin palabras al resto de sus compañeros de concurso. Todo comenzó con una de las pruebas de MasterChef Celebrity de la entrega de este lunes, en la que los jueces comunicaron a los aspirantes que podían ir robando diversos ingredientes a algunos compañeros.

Así pues, han ido pasando por las diferentes cocinas con su cesta de la compra para hacerse con los elementos que creían necesarios para su receta. Francis Lorenzo no dudó en cebarse tanto con Hiba Abouk como con Marina Rivers, al robar tres ingredientes a cada una de ellas. Fue entonces cuando, antes de que el actor le robase ingredientes, Abouk se sinceró como nunca: «Me tenía enamorada, me tenía robado el corazón», reconoció, respecto a Francis.

Lejos de que todo quedase ahí, la aspirante de MasterChef Celebrity 9 fue mucho más allá en cuanto a confesiones se refiere. Así pues, se sinceró sobre los robos que había cometido a lo largo de su vida: «No he robado nunca. La única fue por necesidad, no tenía para comer», recordó. Lejos de que todo quede ahí, Hiba Abouk quiso explicar más detalles sobre este complicado instante de su vida.

«Entré a un supermercado, me comí un sándwich y dije si me pillan comiéndomelo pues lo tendré que pagar y si no me pillan saldré con el sándwich dentro y como si no hubiera pasado», espetó, recordando que no llegaron a pillarla. Además, reconoció que lo hizo por pura necesidad, en una etapa de su vida que nada tiene que ver con la actual, ni mucho menos.

Hiba Abouk cambia de actitud tras el toque de atención de los jueces de MasterChef Celebrity 9

Desde que comenzó esta edición, la actriz ha tenido numerosos roces con la gran mayoría de sus compañeros. Por esto, y por diversas situaciones que ella misma protagonizó, el jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera optó por darle un pequeño toque de atención con el objetivo de que la aspirante cambiase de actitud.

De esta forma, tras habérselo puesto muy difícil al resto de concursantes y hasta haber decidido contradecir a los jueces, parece que Hiba Abouk ha conseguido recapacitar. Así pues, ha empezado a mostrarse mucho más humilde y humana. Algo que le está favoreciendo muchísimo, en todos los sentidos. Y más desde que Pelayo Díaz, su gran aliado en esta aventura, tuvo que colgar el delantal. ¿Conseguirá ganar esta edición? ¡Solamente el tiempo lo dirá!