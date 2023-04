‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Harika descubre una gran cantidad de dinero en su mochila

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 28 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Suzan acepta ir a cenar con Akif, por lo que él se siente absolutamente dichoso. Asiye se muestra preocupada, ya que está viendo que Ömer está pudiendo comprar muchísimas cosas con su nuevo trabajo.

Por lo que algo no le termina de cuadrar. Resul pide disculpas a Suzan pero, en plena conversación, aparece Akif para cenar con ella. Éste entrega a Nebahat un acuerdo de divorcio, mientras que Ömer cobra una importantísima cantidad de dinero para el mafioso. Al abrir la mochila descubre que el dinero no está. Y es que lo tiene Harika, que se equivocó de mochila al ir al colegio.

Nuevos problemas sacudirán a los Eren. 😖 👨‍👩‍👧 #Hermanos, esta noche a las 22:45h en Antena 3. https://t.co/xvVrzVEwh7 pic.twitter.com/L9ycjJ0Iz5 — antena 3 (@antena3com) April 3, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Harika no sabrá de quién es el dinero de su mochila pero, al hablar con Süsen, dará por hecho que pertenece a Tolga. Por lo que decidirá gastárselo en compras y tratamientos.

En un momento dado, un hombre intentará robarle el dinero. Ella le golpeará y terminará pidiendo ayuda a Ömer. Éste la ayudará y se desesperará al darse cuenta de la gran cantidad de gastos que ha hecho con su dinero. Al llevárselo al jefe, descubrirá que faltan 16.000 liras, por lo que tendrá que pagar esa deuda poco a poco. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.