El pasado 17 de diciembre, Sara Cisneros dejó completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores con la publicación en Instagram de un durísimo comunicado, en el que confirmaba que su hermana Paula Cisneros había fallecido con tan solo 16 años. Tras haber estado prácticamente un año luchando contra un sarcoma, la peor de las noticias ha llegado. Para conocer esta dura etapa de su vida, tenemos que viajar a diciembre de 2023 cuando, tras una larga e inesperada ausencia en redes sociales, Sara dio a conocer el diagnóstico de la enfermedad de su hermana. Durante todos estos meses, ambas han ido mostrando la realidad de esta durísima batalla, en la que jamás han perdido la sonrisa. De esta forma, la noticia ha sido como un jarro de agua fría para todas aquellas personas que, en la distancia, lucharon junto a Sara Cisneros y el resto de su familia para que Paula se curase de esa enfermedad.

«Desde hoy, nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, canta y baila sin dolor y sin medicación», comienza diciendo el comunicado. Y añaden, dirigiéndose a la pequeña creadora de contenido: «Paula, has ganado a la vida porque, en menos de 17 años, has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte y porque has sabido ganarte a cada persona que se ha cruzado contigo». Por si fuera poco, la familia no quiso poner punto y final a estas palabras sin recordar a Paula que, pase lo que pase, jamás van a olvidarla: «Te amamos con todo nuestro corazón, nos vemos en nuestra estrella cada día». Como no podía ser de otra manera, tan solo unos minutos después, la publicación en Instagram se ha llenado de miles de comentarios tanto de famosos como de gente anónima. Entre esos mensajes hay uno que ha emocionado especialmente, y es el de Emi, la hermana de Elena Huelva.

Ella mejor que nadie sabe lo que Sara puede estar sintiendo en estos momentos, puesto que, a principios de enero de 2023 y también en unas fechas tan señaladas como son las Navidades, Emi tuvo que hacer frente a la pérdida de Elena como consecuencia del Sarcoma de Ewing que padecía. «Paula, por ahí arriba hay muchos ángeles que te cuidarán y bailarán contigo. Tus ganas también han ganado», escribió Emi en la publicación realizada en la cuenta de Instagram de Paula Cisneros. Quien también ha querido pronunciarse, a través de un comentario repleto de corazones y estrellas, ha sido Emi Palomo, la madre de Elena.

Paula Cisneros visibilizó su lucha contra la enfermedad que padecía

Hace un año se confirmó la dura noticia de que la hermana de Sara Cisneros padecía cáncer. Durante todos estos meses, la propia Paula visibilizó cómo estaba siendo su lucha contra esta enfermedad. A través de imágenes y vídeos, la joven compartía los buenos momentos que pasaba junto a su familia, pero también los peores de esta etapa, como los días de reposo en casa y las sesiones de quimioterapia.

Lo cierto es que, más allá de este año tan duro para ella y para la familia, Paula Cisneros consiguió ganarse a pulso el cariño de miles de personas en todo el mundo. A través de su cuenta de Tik Tok, visibilizaba el síndrome de Down con la publicación de una serie de vídeos con importantes mensajes que, desde luego, jamás olvidaremos. Descansa en paz, Paula.