Muere la influencer Paula Cisneros a los 17 años

Paula Cisneros, conocida en las redes sociales como ‘Yolopuedotodo’, ha muerto a causa de un sarcoma. Ha sido su hermana, la influencer Sara Cisneros, quien ha comunicado la triste noticia a través de Instagram.

En una publicación con la imagen de Paula Cisneros, Sara le dedicaba unas bonitas palabras a su hermana, quien fue diagnosticada de un sarcoma hace un año. «Desde hoy nuestra chica de la eterna sonrisa descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todos los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día», decía la influencer en Instagram.

La enfermedad de Paula Cisneros

Además de síndrome de Down, Paula Cisneros anunció en diciembre de 2023 que había sido diagnosticada de un sarcoma. Paula y su familia no hablaron sobre la evolución de su enfermedad hasta pasados unos meses desde el diagnóstico. La joven rompió su silencio con una publicación de Instagram en la que relataba a sus seguidores cómo se estaba adaptando a su nueva vida: «No está siendo fácil», decía.