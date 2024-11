Hallan el cadáver de una joven con síndrome de down que desapareció en la riada de Valencia

Las autoridades que trabajan en Valencia han hallado el cadáver de Susana Vicent, una joven de 30 años que desapareció junto a su padre en Pedralba (Valencia) tras las riadas provocadas por la DANA que golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana el pasado martes, 29 de octubre.

La madre de Susana buscaba sin descanso a la joven y su marido, José Javier, de 56 años desde el pasado 29 de octubre. El rastro de ambos se perdió a las 18:00 horas. Los dos se encontraban en casa, cercana al barranco.

A las 14:00 horas José Javier contactó con su mujer a través de WhatsApp e intercambiaron un comentario sobre el mal tiempo. Horas más tarde, a las 18:00, hablaron sobre la cantidad de agua que se estaba acumulando en el barranco.

Dos horas después, a las 20:00, Susana intentó contactar con su marido y su hija a través de varios mensajes y llamadas pero ya no obtuvo respuesta. Según relató a ABC, es una zona «de poca cobertura», por lo que lo dejó estar. Pero a la mañana siguiente cuando comenzó a ver la gravedad de los hechos se empezó a preocupar y llamó a sus vecinos para que se acercaran a ver cómo se encontraban su marido y su hija, pero no les encontraron. Sí vieron que sus coches no estaban y que las puertas de la vivienda estaban completamente abiertas.

Susana pensó que el agua los había «sacado de casa y los arrastró». Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) acudieron dos días después con herramientas de dragado, perros y drones e inspeccionaron de arriba a bajo la casa y las inmediaciones, además de la ayuda vecinal. Allí comprobaron que el agua se había quedado a diez centímetros del techo.

Este viernes, 8 de noviembre, según el citado medio anteriormente, las autoridades han localizado el cadáver de la joven, mientras que los efectivos continúan buscando a su padre.