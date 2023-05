Adara Molinero y Asraf Beno, que eran grandes aliados en Supervivientes 2023, han roto definitivamente su amistad. El pasado jueves, en la nueva gala del reality presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño, vimos cómo la tensión volvía a hacerse presente. En esta ocasión, en la Palapa.

“Estoy flipando porque estoy viendo a una persona que no conozco en absoluto”, comenzó diciendo la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7. “Lleva provocándome e intentando dar una imagen de mí que no es. Ya le dije fuera de cámaras ‘Asraf, te estás confundiendo conmigo’, y siguió por ahí”. Según Adara, el concursante ha tenido un brusco cambio de actitud con ella con un objetivo: victimizarse.

“Es su forma continua de actuar. Tergiversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo”, reconoció la madrileña, mientras dejaba claro lo profundamente decepcionada que se sentía. Asraf Beno, por su parte, aseguraba estar completamente en shock ante las palabras de la que fuera su aliada en Supervivientes 2023.

“Me parece muy fuerte, porque yo he tenido respeto en todo momento por ella como amiga. He intentado solucionarlo como tres veces o cuatro, y ya llega un momento en el que me estás faltando el respeto diciendo que yo me voy a llorar a una esquina, que hago esto por el concurso o que me hago la víctima”, afirmó Asraf Beno en directo. Acto seguido, fue aún más claro: “Parece que no me conoces”.

Como no podía ser de otra manera, Adara Molinero continuó exponiendo sus sentimientos a la audiencia del reality de Telecinco: “Manipulas las situaciones, y conmigo ya no. Me he partido la cara por ti, y lo único que quieres es quedarte solo manipulando”. Jonan Wiergo y Raquel Arias, compañeros de ambos en el concurso, reconocían que el novio de Isa Pantoja llevaba “unas semanas raro”.

Es entonces cuando el concursante trató de justificar sus acciones, asegurando que únicamente había tratado de ejercer su papel de líder de la mejor manera posible. Pero a la vista está que no ha salido como él esperaba, ni mucho menos. Lo cierto es que cada vez está más claro que la amistad de Adara Molinero y Asraf Beno ha quedado rota por completo. Esto ha provocado, a su vez, que la audiencia esté dividida. Al estar los dos nominados, ¿quién de ellos se salvará el martes?