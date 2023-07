Harry Styles tendrá 7 nuevas figuras de cera en Londres en honor a todas sus etapas artísticas

Harry Styles continúa siendo imparable. El ganador de tres premios Grammy, se encuentra inmerso en su gira mundial Love on Tour, que este mes de julio le ha llevado a parar en España en dos ocasiones, y mientras tanto, los reconocimientos hacia su brillante carrera no cesan.

Esta semana se ha conocido que el artista británico tendrá un total de 7 figuras de cera ultra realistas de él, que estarán expuestas en el museo Madame Tussaud de Londres. Unas figuras que cubrirán todas las fases de su carrera, desde sus primeros años en One Direction hasta la actualidad.

Tras la exposición en el icónico museo londinense, estas figuras también se expondrán alrededor del mundo, figuras que portan siete looks muy distintos e históricos del artista, que podrán ver sus fans en lugares como Nueva York, Hollywood y Holanda.

We’re officially playing house with Harry. Seven new @Harry_Styles figures just dropped around the world at Madame Tussauds!🎊🏠

London’s Harry incoming 27.07.23 💞#MadameTussauds #London #NewYork #Hollywood #Amsterdam #Berlin #Singapore #Sydney pic.twitter.com/Z4UghAG73R

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) July 17, 2023