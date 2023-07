Harry Styles: lanzan un objeto al rostro del artista en pleno concierto

Harry Styles continúa con los últimos shows de su Love On Tour. El artista británico se ha recorrido numerosas ciudades del mundo durante los últimos años para cantar junto a su público los temas que componen su discografía en solitario. Muchas fechas que han ido en aumento debido a la enorme proyección que ha ganado con su último disco, Harry’s House.

Ahora, y tras un larga, pero preciosa aventura por el mundo, el británico se encuentra a tan solo dos conciertos de concluir con broche de oro su tour mundial. Pero, como desafortunadamente suele suceder todavía en muchos shows, ha sido víctima de un incidente por culpa de una persona que se encontraba entre el público.

Harry Styles realizó una parada con su tour el pasado 8 de julio en Viena, Austria. Un encuentro con sus fans donde vivió numerosos momentos imposibles de olvidar. Pero, mientras se encontraba caminando por el escenario, alguien le arrojó un objeto a la cara que terminó impactándole en el ojo izquierdo.

El intérprete de As it was tuvo que parase debido al fuerte impacto sufrido en el ojo. Con cara de dolor, Styles se llevó las manos al rostro para cubrírsela mientras salía un momento del escenario y poder recuperarse. Un terrible accidente que ha vuelto a causar mucha polémica en redes sociales debido al hecho de que es inconcebible que haya personas que sigan arrojando cosas a los artistas para hacerles daño.

Afortunadamente, y tras una breve pausa, Harry Styles volvió a demostrar el gran profesional que es y regresó al escenario para continuar con el concierto como si nada hubiera sucedido. Sin lugar a dudas, una actitud muy alabada por el público y con la que el joven de 29 años se ganó, aún más si cabe, la admiración de sus fans.