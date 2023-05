El mítico programa The Late Late Show de James Corden ha llegado a su fin este 27 de abril de 2023. Para despedirlo se ha realizado un episodio especial con algunos de los famosos y personalidades televisivas que más han destacado en su paso por el programa y entre ellos se encontraba Harry Styles.

Este talk show se divide siempre en secciones y tiene algunas que ya se han convertido en historia de la televisión incluso más allá de Estados Unidos. Un ejemplo de ellas es el Carpool Karaoke, que ha tenido sus propias adaptaciones para otros programas y algunos famosos han hecho también vídeos parecidos. Adele ha sido la encargada de cerrar esta sección poniéndole el broche de oro.

Harry and Will Ferrell on the last @latelateshow. pic.twitter.com/msxPYs0j7E — HSD (@hsdaily) April 28, 2023

Por otro lado, a Harry Styles le ha tocado jugar al juego de Spill Your Guts or Fill Your Guts junto a Will Ferrell. En él James Corden hace una pregunta de carácter personal a los invitados y si estos no responden deben comerse una comida que suele ser bastante desagradable elegida por su oponente. Una de las preguntas que le ha hecho el presentador al británico ha sido sobre una posible reunión de One Direction. Sobre este tema el cantante ha asegurado que “no es una pregunta de sí o no. Yo nunca diría nunca a eso. Creo que, si hubo un momento en que todos sentimos que queríamos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos de nuevo”.

Antes de la emisión de este programa especial de The Late Late Show salieron a la luz algunos rumores que apuntaban a que podría producirse una reunión de la boyband en este episodio. Obviamente nunca hubo pruebas ni confirmación oficial sobre ello y este reencuentro no ha tenido lugar. Sin embargo, James Corden sí que se ha permitido bromear sobre ello.

Hacia el final del programa, aparecían unas misteriosas televisiones con la etiqueta “kidnap cam (cámara de secuestro)”. En sus pantallas se mostraban los rostros de Harry, Niall, Zayn, Louis y Liam haciendo referencia a que eran los objetivos de un secuestro con la intención de reunirlos.