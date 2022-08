Harry Styles: salen a la luz imágenes inéditas de su paso por ‘The X Factor’

Debido al gran éxito que está teniendo actualmente Harry Styles en la industria de la música, han salido a flote unas imágenes inéditas que han cambiado nuestra percepción sobre el paso del artista en Factor X.

Harry Styles está siendo actualmente la estrella indiscutible del soft rock. El intérprete de As It Was y Sign Of The Times ha logrado ser imparable desde sus comienzos hasta ahora. Si analizamos rápidamente su recorrido musical, podemos ver que, desde sus primeras pisadas en el concurso Factor X, el artista consiguió causar sensación.

Su angelical voz hizo que, desde que entrara al concurso, todo el público se volviera loco con él. Y es que, con su famosa actuación del tema Isn’t She Lovely, la futura promesa ya se metió en el bolsillo a más de una persona.

Pero algo inesperado ha ocurrido. El elenco del concurso de Factor X ha aprovechado la gran popularidad de la que goza el artista actualmente para lanzar un bombazo del que nadie estaba al tanto. Harry Styles actuó en Factor X no solo interpretando una canción, sino dos.

El concurso que vio a la estrella de la música nacer en 2010 ha hecho pública la grabación de su prueba ampliada, en la que se pueden ver algunos datos inéditos que, hasta la fecha, han permanecido ocultos.

Con un “soy Harry Styles y tengo 16 años. Canto en una banda con mis amigos del colegio llamada White Skimo. El año pasado participamos en un concurso de bandas y ganamos. Eso me hizo ver lo que quiero hacer”, se presentó el joven al concurso.

Sin embargo, no fue con su versión a capella con la que este hizo acto de presencia ante el público y el jurado de Factor X. Fue con el famoso tema Hey Soul Sister con el que Harry Styles se arrancó a cantar. Pero el comentario de Simon Cowell, miembro del jurado, hizo cambiar las tornas.

Tras un “no sé si es la pista lo que te está desconcertando, pero ¿puedo escuchar algo sin música?”, Simon Cowell, ansioso de ver la potencialidad de la voz del joven Harry, le pidió al joven que cantase a capella. Harry Styles dejó de cantar el tema que estaba cantando para interpretar el famoso tema por el que su voz comenzó a cobrar popularidad.

Después de esto, el cantante conoció a sus amigos durante el concurso, con los que logró formar One Direction, la famosa y mundialmente conocida boy band. Tras el éxito que tuvo la banda y después de que esta se quebrase, Harry Styles ha conseguido llegar al estrellato con su carrera como solista.

La gran popularidad que sus temas han tenido durante estos años es indiscutible. Es por ende que el intérprete de Watermelon Sugar consiguió ser el primer cantante de Reino Unido en colarse en el primer puesto de los Billboard con sus dos álbumes consecutivos.

Literal la gira se llama “Love on tour” por alguna razón

Propuestas de matrimonio,salidas del closet,revelación de género de bebés,chismes de las fans sobre cómo sus ex novios las dejaron,la bonita vibra de las fans… Harry styles se presta para todo https://t.co/ykVh5WdxLx — pamelAaa trusokova era (@versths) August 3, 2022

Actualmente, el joven de cabello ondulado se encuentra en mitad de su gira Love On Tour, con la que no está dejando indiferente a nadie. O al menos así lo demostró tras su actuación la semana pasada en el famoso recinto WiZink Center, de Madrid. Fue aquí donde el artista se coronó y pudo hacer que el amor se respirase en todo el recinto.