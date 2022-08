Harry Styles, testigo directo de una doble pedida de mano en uno de sus conciertos

Que Harry Styles es un artista que levanta pasiones ya lo sabíamos, pero lo que provocó en el Wizink Center de Madrid hace tan solo unos días es de artistas que marca una generación entera.

En el famoso recinto madrileño el artista británico enloqueció a sus fans, los cuales abarrotaron por completo el recinto. Y es que, las entradas estaban agotadas hace más de un año. Y por si esto no fuese suficiente, fue la banda sonora de una pedida de mano que se produjo en el mismo concierto, algo que seguro que para el cantante de las Islas fue muy emotivo.

«Mil gracias a todos por vuestras felicitaciones y mensajes bonitos. Fue una experiencia increíble y aún no asimilo nada. A toda la gente que nos grabó, se alegró y se emocionó decirles que son increíbles y que hicieron el momento más mágico. ¡Les quiero!» fueron las palabras de la afortunada en su cuenta de Tik Tok. El vídeo de la pedida se ha vuelto viral, como no podía ser de otra manera.

Pero ni corto ni perezoso con disfrutar de una pedida en su concierto, Harry Styles también le puso la letra a una pareja en su momento más especial en Portugal un par de días después. Y es que otro hombre volvió a hincar la rodilla para hacer la pregunta que todos deseamos que nos hagan algún día.

En el concierto del Wizink Center quiso cerrar su actuación interpretando una de sus canciones más conocidas, Drag Me Down. Con la que consiguió batir el récord de la canción más reproducida en un día con más de 5 millones de reproducciones.

El antiguo integrante de la banda One Direction no ha podido cerrar el mes de julio con un mejor sabor de boca, que el de saber que, ha unido a dos parejas para siempre a través de su música. Algo que sin duda no se borrará de su retina jamás.