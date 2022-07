Harry Styles no decepciona con el vídeo musical de ‘Late Night Talking’

Harry Styles continúa siendo imparable. El artista británico continúa disfrutando del éxito de su nuevo disco, y el pasado miércoles a las 13 de julio vio la luz el segundo videoclip de su nuevo álbum de estudio Harry’s House. Se trata de Late Night Talking una de las canciones favoritas de sus seguidores de su nuevo álbum.

Late Night Talking, se trata de una canción llena de ritmo, optimista y con mucha energía de principio a fin, con la que Harry Styles pretende volver a revolucionar al panorama musical internacional una vez más, tras haberse convertido en uno de los líderes musicales a nivel mundial.

Por lo pronto, se trata de uno de sus videoclips más especiales y divertidos hasta la fecha. Un videoclip lleno de colorido, energía positiva y buen rollo, personajes de todo tipo y el propio Harry Styles sacando a relucir su vena de actor una vez más.

Un videoclip que en tan solo 6 días ya acumula más de 14 millones de visualizaciones en Youtube, siendo un nuevo récord que confirma que estamos ante uno de los artistas del momento en todo el mundo, pues sus éxitos y logros profesionales no tienen fin, al igual que su indudable talento.

Cabe recordar que As It Was fue el primer single del nuevo disco de Harry Styles. Una canción que junto a su videoclip, consiguió éxito tras éxito situándose como una de las canciones más exitosas de lo que va de año, y a día de hoy sigue batiendo récords.

No hay duda de que el artista británico se encuentra en el mejor momento de su carrera en la música en solitario. El éxito de sus canciones lo confirma y el éxito de su nueva gira mundial lo confirma de nuevo. Sin duda, el 2022 es de Harry Styles.