Harry Styles confirma cuál será el próximo videoclip de ‘Harry’s House’

Harry Styles ha sorprendido a sus fans al anunciar por sorpresa cuál será el segundo videoclip en ver la luz, de su nuevo álbum de estudio Harry’s House. Se trata de una de las canciones favoritas de sus seguidores, de las incluidas en el nuevo disco, y todo apunta a que el videoclip será un éxito rotundo.

El estreno no es otro que el del videoclip de la canción Late Night Talking. Un videoclip que llegará este mismo mismo miércoles a las 13 de julio, y del que el artista británico ya ha compartido un pequeño avance a través de su canal de YouTube.

Cabe recordar que As It Was fue el primer single del nuevo disco de Harry Styles. Una canción que junto a su videoclip, consiguió éxito tras éxito situándose como una de las canciones más exitosas de lo que va de año, y a día de hoy sigue batiendo récords.

🚨 Harry Styles announces that the music video for ‘Late Night Talking’ will release on July 13 at 12pm ET. pic.twitter.com/g16yi83u3J

— Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2022