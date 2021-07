Al fin se ha producido algo que todos estábamos esperando: Harry Styles y Olivia Wilde se han besado y una foto lo puede demostrar. La pareja de artistas se encontraba de vacaciones juntos en la Toscana, en Italia, donde están pasando unos días de descanso. Allí, se han dejado ver bastante acaramelados.

Hace unos meses nos dejaban a todos boquiabiertos con el inesperado rumor de su romance, cuando Harry Styles comenzó a trabajar en la película ‘Don’t Worry Darling’, la película en la que están involucradas ambas celebridades. Desde entonces han sido varias las veces que ambos nos han dejado pistas sobre su posible romance. Como Olivia abandonando la casa conyugal de su ex para mudarse al hogar del cantante en Hollywood Hills, según algunos medios estadounidenses.

Ahora parece que la pareja se han ido juntos a Italia para tomar unos días de descanso y disfrutar el uno del otro en esas playas paradisíacas. El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ ha querido descansar después de terminar el rodaje de ‘My Policeman’. Y aunque ambos han querido mantener su relación con la máxima discreción posible, a veces la química y el romanticismo te pueden dejar llevar.

Harry Styles and Olivia Wilde can’t keep their hands off each other in Italy https://t.co/YMWdbtIZUF pic.twitter.com/nOm2zi1uiX

— Page Six (@PageSix) July 5, 2021