Harry Styles comparte una emotiva reflexión tras el final de su gira ‘Love on Tour’

Harry Styles ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. El artista británico concluyó su gira mundial Love on Tour el pasado fin de semana, cerrando casi dos años de espectáculos con un final apoteósico en Reggio Emilia, Italia.

Después de su emotivo adiós en el escenario, la estrella del pop británica compartió un extenso mensaje de agradecimiento en Instagram para los millones de fanáticos que asistieron. “Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida”, escribió el artista en sus redes sociales.

“Gracias a mi banda y a todo el equipo que hizo que los últimos años fueran tan especiales. Ha sido un placer absoluto. A todos los que vinieron a vernos tocar, gracias”, continuó Styles a través de un mensaje que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

“Me siento tan increíblemente plena y feliz, todo gracias a ti. Me has dado recuerdos que durarán toda la vida, más de lo que jamás podría haber soñado”, añadió Harry Styles en la publicación, agradeciendo a sus fans su apoyo incondicional.

