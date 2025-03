Aunque Pablo Motos le ha presentado como Goyo González, el mítico presentador de radio y televisión, en realidad el invitado de este jueves en El Hormiguero ha sido el humorista Goyo Jiménez. Se trata de uno de los grandes nombres del mundo de los monólogos y saltó a la fama gracias a Paramount Comedy y a El club de la comedia, programa del que el valenciano fue coordinador de guiones durante un tiempo, de ahí nació su amistad. El invitado ha acudido para presentar su nuevo espectáculo teatral, que lleva el título de Misery Class, que ya se puede ver en el Teatro Capitol de Madrid los sábados noche y los domingos por la mañana y que estará en cartel hasta el mes de abril.

Pero nada más entrar en el plató, las miradas han ido centradas a su cara, ya que los espectadores guardan en el recuerdo su imagen con una gran barba y su calva, pero esta vez no había ni un solo pelo en su cabeza. En los primeros momentos, la sorpresa ha sido enorme, tanto que las hormigas Trancas y Barrancas han querido salir desde el primer minuto para meterse con el invitado. Pese a que pudiera parecer un problema de salud, lo cierto es que se trata de una exigencia del guion. «¿Pero esto es legal emitirlo a estas horas?», preguntaban las hormigas sin salir de su asombro.

Ante las risas, el invitado ha querido explicar que se trata una petición del equipo de Tu cara me suena, que trabaja con prótesis y maquillaje en la cara de los concursantes para conseguir esos enormes cambios de imagen. «Tenía que hacer el concurso y estaban Conchita Wurst y dos cantantes más los que llevan barba… Me ha tocado después de 17 años», así ha desvelado que hacía muchos años que no se veía la cara completamente limpia.

El momento de perder la barba, que se ha convertido en su seña de identidad, se produjo en la sala de maquillaje del programa y está grabado, por lo que se podrá ver en las galas de Tu cara me suena. «Te juro que me mareé. Me entraron mareos y me dio un ataque de ansiedad», ha reconocido ante las cámaras de El Hormiguero.

Aquello fue en la primera gala, por lo que minutos después tuvo que cambiar por completo para hacer su primera imitación, pero el golpe más fuerte se lo llevó una vez fue a su hotel y se miró por primera vez al espejo, ahí parecía un completo extraño. «Luego le he encontrado las ventajas. He ido al banco y he pedido tres créditos, como no saben quién soy», ha bromeado.

Además de cómico en los teatros, Goyo Jiménez es colaborador habitual de Más de uno, el programa matinal de Onda Cero, presentado por Carlos Alsina. Allí reconoce que ha tenido «mucho cachondeo, empezando por Alsina», pero reconoce que por suerte en la radio los oyentes no han podido verle todavía, por lo que su visita a El Hormiguero ha sido la primera vez que se muestra en público sin su barba.

El paso de Goyo Jiménez por ‘Tu cara me suena’

Además de tener que cambiar su imagen, Goyo Jiménez está viviendo grandes momentos en el programa de imitadores, empezando por ser compañero de Bertín Osborne. Del cantante y presentador ha reconocido que «se lo está currando» y sorprenderá a los espectadores a la hora de imitar. «Ha causado asombro, tanto que muchos han dicho que es la primera vez que ven a Bertín trabajar», ha bromeado.

Además, Goyo ha desvelado que pidió al programa imitar a su compañero y hacerlo delante de él, pero no ha aclarado si ese deseo se ha podido cumplir. Sobre su paso por el programa, ha dejado claro que tan solo con su altura (mide 1,92) ya es bastante cómico verle caracterizado, por eso ha querido compararse junto a Pablo Motos, para que los espectadores se diesen cuenta de la enorme diferencia entre los dos.