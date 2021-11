El pasado viernes 19 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera semifinal de esta esperada edición de ‘Got Talent’. Es entonces cuando el humor, la música y las acrobacias, entre otras cuestiones, se convirtieron en protagonistas. Por si fuera poco, fuimos partícipes de un hecho verdaderamente histórico.

Y es que, como manera excepcional, el programa contó con Jesús Calleja como miembro del jurado. Por lo tanto, tanto él como Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide eligieron a los tres primeros finalistas de esta temporada. Estamos hablando, cómo no, de Jorge Pineda, 6ID y Magic Luna.

Bien es cierto que, a pesar de los esfuerzos, no todas las propuestas consiguieron brillar con luz propia. Una de las que más sensación causó fue, sin lugar a dudas, la de Gonzo Tambourine. Es más, a Risto Mejide no le gustó en absoluto. A tal punto llegó la cosa que terminó por abandonar su puesto en el jurado durante el espectáculo de este participante de ‘Got Talent’.

El publicista no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente: “No voy a ser cómplice de esto”. Tambourine, que siempre dejó claro que su objetivo es lograr que tocar la pandereta llegase a considerarse como deporte olímpico, trató por todos los medios de terminar su actuación en esta primera semifinal.

Dani Martínez, como era de esperar, se involucró muchísimo en el número que había preparado el concursante. Risto Mejide tuvo una reacción verdaderamente diferente. Entre otras tantas cuestiones, no dudó un solo segundo en apretar su pulsador rojo, pero también el del resto de sus compañeros del jurado.

Quería que el número terminase lo antes posible. A pesar de los intentos, Risto Mejide no consiguió su objetivo puesto que Santi Millán canceló los botones rojos. Por lo tanto, los espectadores pudieron disfrutar al completo de la actuación de Tambourine. Antes de que ésta terminara, el escritor decidió abandonar su puesto en el jurado: “No voy a permitir esto. Me avisáis cuando esto acabe. No voy a ser cómplice de esto”. Por si fuera poco, presenciamos uno de los momentos destacados de la noche, cuando Gonzo le dijo lo siguiente: “¡Chorizo!”. Sea como sea, esta actuación fue una de las más comentadas de esta primera semifinal de la nueva temporada de ‘Got Talent’.