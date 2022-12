‘Got Talent’: ¿Quién es el ganador de la octava edición?

En la pasada noche del martes 20 de diciembre Telecinco emitió la tan ansiada final de Got Talent. Fue una noche cargada de emoción, talento y magia. Nunca mejor dicho, porque por primera vez en la historia del formato en España fue un mago el que ganó la octava edición del programa.

Jordi Caps se alzó como merecido ganador tras una increíble actuación. En primer lugar, el mago llevaba un sobre que Santi Millán entregó a Risto Mejide y que este guardó hasta el final del número. Luego repartió cartas al jurado. Edurne cogió primero una carta que luego intentó cambiar, pero el mago no le dejó. Paula Echevarría dijo una carta y cuando pensó que se había equivocado Caps desveló el truco: su carta estaba en la caja.

La carta que había elegido Dani Martínez apareció dada la vuelta hasta en dos barajas diferentes. El mago continuó haciendo algunos trucos más para aumentar la expectación hasta la llegada del momento final. Esto fue cuando Risto abrió el sobre que tenía guardado y que contenía un texto escrito por su padre antes de empezar el programa. En él se describía el número ganador tal y como había sucedido hacía tan solo unos instantes.

Jordi Caps nos ha dejado con la boca abierta 😱 💫 #GotTalentFinal

🔵 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/kxLdzCZ7Jv — Got Talent España (@GotTalentES) December 20, 2022

“He querido hacer algo único en Got Talent y creo que lo he conseguido con cinco cartas y un solo juego. Hace mucho tiempo que vuestras mentes están bajo mi control y nadie se imagina que no lo he empezado hoy, sino que lo empecé en audiciones, lo continué en la semifinal y lo concluyo hoy”, explicó Jordi Caps enigmáticamente y con gran ceremonia.

Al oír eso el plató estalló en aplausos. Risto declaró que estaba ante el ganador y Edurne se quedó también atónita. “Ha sido espectacular y una magia maravillosa”, dijo la cantante. “Eres el mejor”, añadió Paula Echevarría. Como broche final, el mago acabó emocionándose con el cariño de su familia. Su padre, que se encontraba entre el público, es una persona muy especial para él y lo ha mencionado en todas sus actuaciones. Caps no pudo contener las lágrimas al verle.

De esta manera, el mago Jordi Caps se ha convertido en el ganador de la octava edición de Got Talent España. Elegido en su totalidad por la audiencia, se ha llevado un premio de un total de 25.000€.