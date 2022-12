‘Got Talent’: Rrealina consigue el pase de oro tras una magnífica actuación

Telecinco emitió este martes 13 de diciembre la última semifinal de Got Talent. El desenlace de la nueva edición del concurso de talentos de Mediaset se acerca, y con ello, tres nuevos artistas se unieron a los nueve ya clasificados para la gran final del concurso.

Una de las actuaciones más especiales llegó de la mano de Rrealina. La joven concursante escogió la canción Easy on me de Adele, un tema de una gran dificultad vocal y técnica, con la que brilló como nunca sobre el escenario de Got Talent.

«Ahora estoy en un lugar seguro y me alegra estar aquí. Pero mi mayor sueño es la paz en Ucrania, recuperar la vida que tenía antes y poder seguir cumpliendo otros sueños. Sueño con el amanecer de un nuevo día, esta noche vengo a divertirme y espero llegar a la final», explicó antes de salir a cantar.

La cantante ucraniana logró conquistar a los miembros del jurado con actuación, llevándose el pase de oro directo a la final. «Eres muy elegante en el escenario y al ahora de cantar. Tienes un dominio de la voz espectacular, has cantado precioso», le felicitó Edurne.

«Cuando te estaba escuchando, estaba pensando que al igual que Leo Messi ha llevado a la final a Argentina, tú vas a llevar a tu país a la final de Got Talent», vaticinó Risto Mejide.

Mientras que Paula Echevarría quiso destacar la evolución de la concursante: «Me ha costado reconocerte. Has cambiado mucho desde las audiciones. Parecías una niña y ahora se te ve hecha una mujer con mucho temple y saber estar», le dijo la actriz.

«Si te damos el pase de oro van a pensar que es porque eres de Ucrania, pero es que cantas muy bien», dijo Risto Mejide sumándose a la propuesta de Paula Echevarría. Finalmente, decidieron darle el pase de oro a la final a la concursante.