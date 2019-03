La pareja 'Wild Mojarras' consigue el pase de oro

La séptima de gala de esta edición ‘Got Talent España’ estuvo lleno de talento, risas y emociones. Hubo grandes actuaciones de baile, acrobacias, algunos shows atípicos (como siempre) y música. Pero hubo una actuación en concreto que se ganó a los espectadores.

Desde Cádiz llegaron Elena y Juanma, la pareja artística y sentimental que juntos forman el duo ‘Wild Mojarras’, nombre artístico directo del carnaval de Cádiz, donde “Le cantan mucho a la mojarra” explicaba Elena para referirse al origen del dúo. Se subieron al escenario con ganas de que la gente disfrutase, y lo consiguieron.

Lograron emocionar tanto al público del plató como al jurado con su sorprendente interpretación del tema ‘Rolling in the deep’ de Adele con una sorpresa final interpretando la melodía de ‘Juego de Tronos’, dejando con la boca abierta incluso al juez más exigente, Risto Mejide. Tanto es así que antes de acabar la actuación, Risto ya le estaba diciendo a Edurne “¿Le das tú o le doy yo?” refiriéndose al botón dorado. “Esto es lo que tiene mi Cádiz, que da cantidad de artistas”, comentó una emocionada Paz Padilla al terminar la actuación “¿Sabéis cuántos artistas ha dado Cádiz? Alejandro Sanz, Niña Pastorí, Paco de Lucía… y ahora están ustedes” concluyó la cómica y presentadora. Por su parte Eva Isanta afirmo que según iba avanzando la actuación y Edurne explicó que todo el conjunto de la actuación había sido una combinación muy acertada.

Hasta ahí todo bien. Pero Risto en su línea tenía que acabar con una escena tan edulcorada, “Si esta noche no os lleváis un botón de oro será porque no lo vais a necesitar, vamos a ver las votaciones” explicó el publicista. Santi Millán salió al escenario para decir que para que se llevasen el pase de oro de Risto, deberían recibir un ‘No’ por parte de los demás miembros del jurado. Le hicieron caso, pero al ver que Risto no iba a cumplir su palabra, enmudecieron viendo que una pareja con tanto talento se iba a quedar fuera de la semifinal. Por suerte, Santi Millán recordó que había un ‘Pase de oro’ conjunto. Ante la alegría del público y del propio jurado, y al grito de “Quilla, como decimos nosotros, lo siento pero no todo el mundo puede ser de Cádiz”, Paz Padilla y Edurne se unieron para dar el pase de oro a la emocionada pareja.