Gleb Abrosimov, Eric en ‘Élite’: su edad, su pareja y biografía

Élite vuelve a formar parte de los grandes estrenos de Netflix. La popular serie española regresa de la mano de su séptima temporada, pero no la última. Nuevo episodios donde los espectadores tendrán la oportunidad de conocer a algunos de sus nuevos estudiantes, entre ellos, Gleb Abrosimov.

El actor se ha convertido en una de las grandes incorporaciones de la ficción. Una llegada al instituto de Las Encinas que promete no dejar indiferente a nadie. Pero, si todavía no conoces al artista que se esconde tras el personaje de Eric, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido en el año 2000, en Rusia, Gleb Abrosimov es un actor que ha comenzado a dar sus primeros pasos en la industria interpretativa. Se mudó a España con su familia cuando tan solo tenía 7 años. Siempre sintió una fuerte conexión por el mundo de la interpretación, pero no se animó a comenzar su formación hasta el 2021.

Fue entonces cuando el joven empezó a compaginar sus estudios con su trabajo como modelo para editorial y pasarela. Su primer trabajo como actor profesional llega ahora, tras ser seleccionado para formar parte de la séptima temporada de Élite.

Su lado más personal

A nivel personal, Gleb Abrosimov se muestra muy activo en redes sociales. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 42.000 seguidores, una cifra que promete subir considerablemente con el estreno de su nueva ficción. Asimismo, habla tres idiomas (castellano, inglés y ruso).

Por otro lado, se desconoce si el joven tiene el corazón ocupado a nivel sentimental. En redes sociales Gleb Abrosimov no ha publicado, hasta la fecha, ninguna instantánea que pueda indicar el estado de su vida sentimental, dejando claro que es una persona muy reservada en ese aspecto.