‘GH DÚO 3’ lanza un comunicado urgente por la salida de tres concursantes de la casa

GH DÚO ha vivido una situación inesperada después de tener que sacar a tres de los concursantes de la casa, algo que incumple por completo las normas del concurso y que ha sido muy criticado por los espectadores. Para aclarar todos los rumores que han surgido después de que se les viese en la calle, la organización ha tenido que lanzar un comunicado explicando lo sucedido. Pese a todo, las críticas no se han parado ahí, ya que se trata de una situación inédita y que se espera que se pueda explicar con más detenimiento en la gala Límite 48 horas de este martes 28 de enero.

Tras la gala del debate del domingo, que sucedió con total normalidad, tres de los concursantes fueron evacuados de la casa en la mañana del lunes 27 de enero. Ni la cadena ni el programa avisaron de que esto podría pasar, por lo que fue una sorpresa ver a tres de los participantes en la calle, aunque fuese sólo por unas horas. Como era de esperar, la escena ha trascendido en redes sociales y varios medios la publicaron durante el lunes, aunque en la emisión del canal 24 horas o durante la programación de Telecinco ningún programa ha salido a explicar lo sucedido, algo que no ha pasado hasta el final de la tarde.

Tras horas de preguntas, la organización del reality ha parado todos los rumores con un escueto comunicado en redes sociales. «Custodiados por el equipo del programa y garantizando su aislamiento, Dani, Manuel y Óscar han abandonado hoy temporalmente la casa para asistir a una cita médica que tenían previamente programada», aseguran.

Además, algunas informaciones decían que María ‘La jerezana’ también había salido del recinto, pero eso no es cierto. «Los tres están ya de vuelta en Guadalix. María no ha salido de la casa», así han aclarado todos los rumores.

Aunque no se explica con detalle qué les sucedía, es de suponer que no se trataba de nada grave, ya que no habrían podido volver a la casa. Según la revista SEMANA, todo se ha tratado de un virus que algunos de ellos han podido contraer, por lo que han preferido tomar medidas para que el resto de la casa no se vea afectada.

Hay que destacar que en el minutado de la web de Telecinco no hay ningún tipo de mención de lo sucedido, dejando unas horas en las que no ha habido actualizaciones. Esto coincide con la información de la citada revista, que asegura que los concursantes estuvieron en la Clínica del Rosario, un centro médico situado en pleno barrio de Salamanca, en Madrid.

Allí acudieron acompañados por varios miembros del equipo del programa y con gafas de sol para intentar pasar desapercibidos, pero lo cierto es que varios de los allí presentes pudieron verles y no tardaron en descubrir que compartían sala de espera con algunos de los concursantes de GH DÚO 3.