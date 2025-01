José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ se dan su primer beso en directo en ‘GH DÚO 3’

A penas ha pasado un mes desde que GH DÚO 3 comenzó su andadura en la parrilla televisiva española. Pero, ya se ha confirmado la primera pareja de la edición. Un puesto que protagonizan José María Almoguera y María ‘La Jerezana’, quienes no dudaron en manifestar la atracción mutua que habían sentido desde el primer momento. Desde entonces, los concursantes han estado llevando un romance secreto o, al menos, intentándolo. Pues, aunque los besos a escondidas no han faltado, algunos de sus compañeros ya comenzaban a sospechar que podría haber algo especial entre ellos.

Sin ánimos de alargar demasiado la situación, María ‘La Jerezana’ y el hijo de Carmen Borrego se han dirigido al confesionario del reality y le han pedido ayuda a la organización del programa. Pues, ya no tienen ganas de seguir escondiéndose de sus compañeros y quieren gritarle a todos que están juntos. Una petición que fue escuchada y por la que el programa no dudó en ayudarles. De hecho, el presentador del debate, Ion Aramendi, conectó en directo con ellos para hablar en privado. «Nos estamos conociendo y estamos bien», dijo José María Almoguera. «Estamos felices», agregó María.

«Cuando estéis con el resto de compañeros, vamos a poner esta canción (Will Always Love You de Whitney Houston) hay que darse un buen beso», les explicó el comunicador. Tras ello, la pareja regresó con sus compañeros de reality. Minutos después, el comunicador conectó en directo con todas las celebridades y les advirtió de algo.

«Hay dos personas en la casa que han llegado al límite de los límites y nos han pedido ayuda. Nosotros, como servicio público que somos y como alcahuetas mayores, vamos a brindarles esa ayuda», explicó. Ante estas palabras, los concursantes no dudaron en quedarse sorprendidos.

‘GH DÚO’ revela el romance de José María Almoguera y María

Fue entonces cuando comenzó a sonar la canción de Whitney Houston. La señal pactada que José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ necesitaban para darse un beso frente a todos. «Cómo nos mintieron», comentaba Romina. Sin embargo, algunos participantes no pudieron negar que «era un secreto a voces».

Eso sí, la organización de GH DÚO siempre tiene un as bajo la manga. El equipo cumplió con su parte del trato y ayudó a la pareja de enamorados a revelar a sus compañeros su historia. Pero, si lo hacían, era al completo.

Por ello, mostraron un vídeo recopilatorio donde se podía ver cómo ambos se besaban a escondidas de todos durante este tiempo. Ante ello, la pareja no pudo evitar taparse los ojos al ver las imágenes. Pues, todos estaban siendo testigos de sus encuentros íntimos y bonitos. «Qué vergüenza», comentaban.