Gema Aldón, obligada a abandonar ‘Supervivientes 2023’ por este motivo médico

Tras varias semanas de dolor y tras haber activado el tercer protocolo de abandono del programa, finalmente Gema Aldón se ha visto obligada a volver a España y salir de la isla cuanto antes. La concursante llevaba un tiempo sin poder apenas moverse a causa del dolor que estaba experimentando en el codo, hace un día fue sometida a un escáner para ver mejor cuál era el causante y tras ver los resultados, el equipo de Supervivientes 2023 ha decidido que no debe continuar con la aventura.

“Después de una radiografía, una resonancia y finalmente un TAC, se ha confirmado que tiene una fisura en el codo. Por lo tanto, deberás regresar a España para poder continuar con tu recuperación”, le explicaba Jorge Javier Vázquez desde plató. Para Gema Aldón, la noticia fue casi un alivio pues tenía muy claro que así no podía seguir participando ni realizando las pruebas necesarias para conseguir comida.

Gema Aldón abandona definitivamente #Supervivientes2023: las pruebas médicas determinan que tiene una fisura en un hueso del codo 😕 💚 ¡Muchas gracias por tu participación! 💚 🌴 #SVGala5 https://t.co/5b9h6RUEmj — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2023

“Joe que si me duele, estoy rabiando de dolor, pero rabiando. Ya no es solo un dolor normal”, comentaba la afectada durante su conexión con Honduras. Minutos después la joven comenzaba a llorar muy apenada de tener que irse: “Aquí se acaba tu participación en Supervivientes 2023”, decía el presentador. Las lágrimas de Gema seguían brotando y quiso decir unas palabras.

“Me voy sabiendo que lo he dado todo de mí, espero que la gente haya visto que a pesar de todo he seguido pescando, he seguido haciendo pruebas y sobre todo, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado, gracias”, fueron sus últimas palabras desde Honduras. Su madre, Ana María Aldón no podía creer la noticia y se mostraba muy disgustada de que su hija no pudiera seguir demostrando todo lo que es capaz de hacer.