Jorge Javier Vázquez hace una inesperada confesión en ‘Sálvame’ sobre ‘La Resistencia’

Durante el programa Sálvame del pasado miércoles, 29 de marzo, Jorge Javier Vázquez sacaba el tema de la nueva hija de Ana Obregón, cogida mediante vientre de alquiler. Sobre todo, quisieron hacer hincapié en las recientes fotografías que habían salido de ella abandonando el hospital en silla de ruedas, como si hubiese tenido al bebé.

En ese momento Belén Esteban quiso recordar el gran programa que vivió junto a David Broncano en La Resistencia cuando entró en silla de ruedas, al haberse hecho un esguince. Al mencionar este programa, Jorge Javier Vázquez, aprovechó para mostrar su indignación al no haber sido llamado nunca para acudir como invitado: “Yo en Madrid cuando he ido a hacerme la resonancia magnética que puedo pagar caminar por mi propio pie te obligan a salir en silla de ruedas», explicaba.

Ana Obregón: las reacciones a la noticia de su maternidad por gestación subrogada, vídeo a vídeo en ‘Sálvame’#yoveosálvame https://t.co/XcKxfC2xKz — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 29, 2023



«O sea que yo la salida de Obregón no la veo tan exagerada, va con una niña y a lo mejor han decidido que es la mejor forma de prevenir riesgos», comentaba. Belén, Esteban quiso recordar su experiencia durante La Resistencia y Jorge Javier Vázquez bromeó: «Te pagaron bien eh…”, exclamaba el presentador, a lo que la madrileña contestaba: “ no perdona Broncano, no paga. A mi no me pagó”, contestó.

Eso sí quiso aclarar que ya había ido dos veces como invitada y estaba segura de que dentro de nada la iban a volver a llamar para ir: «Pues entonces que no me llamen. Vamos, también tengo que decir que a mí no me han llamado desde que llevan haciendo el programa, o sea que tampoco me van a llamar», expresaba Jorge Javier Vázquez un tanto resentido pero haciendo creer que no le importaba.