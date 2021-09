Una noche más, las puertas de ‘First Dates’ se abrieron para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro entre dos personas donde a veces surgen flechazos a primera vista, como lo que le sucedió a Enrique, un barbero sevillano que quedó prendado de su cita nada más verla.

«Mi nombre es Enrique, pero en mi pueblo me conocían por mi coche, un Opel Tigra, y me quedé con el «Tigra». Menos mal que no tenía un Corsa…», comenta el joven en la presentación del programa. El barbero fue recibido por Lidia Torrent a las puertas del restaurante de Cuatro y le comentó como le gustaría que fuese su cita. «Una chica que me entre por los ojos, que sea amable y nada borde», indicó.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ¡Las puertas de #FirstDates17S ya están abiertas! ❤ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/MQdSfIUQOP — First Dates (@firstdates_tv) September 17, 2021

Su cita fue Verónica, y nada más verla entrar, Enrique le comentó a Matías Roure, el barman de ‘First Dates’, lo guapa que era. «Que guapa, ¿no?», señaló sorprendido. Y es que, ambos no ocultaron que el programa había acertado de pleno en la elección de comensales. Posteriormente, los comensales se dirigieron al fotomatón para inmortalizar su paso por el restaurante más famoso de la televisión.

Dentro, Enrique abrió una de las bolas en la que decía que le diera a su pareja «un beso de película». Pero, al escucharle, Verónica le dijo que no lo iba a hacer porque «me ven mi padre y mi jefa». Eso sí, la chica aceptó darle uno en la mejilla. Sin embargo, el sevillano fue más listo y cuando se acercaron, le robó un pico.

Por su parte, Verónica lejos de tomárselo a mal, le dio un abrazo al barbero a modo de perdón. «El piquito me lo llevo», admitió Enrique. Al final de la noche, en la decisión final «Tigra» sí que quiso tener una segunda cita, aunque quiso darle emoción a su respuesta. «No dejaría escapar a una mujer como ella», señaló. Una conexión que fue mutua, ya que Verónica también quiso volver a quedar con el sevillano. «Vamos viendo, poquito a poco», comentó la joven. Palabras con las que concluyeron su paso por el programa.