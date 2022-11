‘First Dates’ | Vanesa matiza una frase para no asustar a su cita: «Soy muy gorrina… pero comiendo»

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que han acudido al programa en busca de su media naranja. Una travesía donde pudimos conocer a parejas como la formada por Vanessa y Jorge, quienes dejaron claro el por qué son el alma de la fiesta cada vez que salen.

El primero en llegar al restaurante fue Jorge, un soltero que busca a una mujer con la que tener una relación sentimental de más de dos años y que se está dejando el pelo largo para parecerse a Aquaman. “Sé que me voy a parecer más a Farruquito”, comentó, entre risas. Eso sí, el comensal solo pedía una cosa con respecto a su cita. “Que tenga buen culo, lo demás me da igual”, señaló.

Vanesa matiza sus frases en ‘First Dates’ para no asustar a su cita: “Soy muy gorrina, pero comiendo” 😋 #FirstDates28O https://t.co/YEh6Y91yJd — First Dates (@firstdates_tv) October 31, 2022

Su cita de la noche fue Vanessa, una joven que se define como una chica loca, atrevida y sobre todo “artista”. Su primer encuentro con Jorge ha sido bueno, aunque físicamente no fue el tipo de hombre que buscaba. “No es mi hombre ideal, pero podemos congeniar”, declaró. Por su parte, el soltero quedó encantado con ella, pero, especialmente, con su cuerpo. “Cuando he visto su culo he dicho ‘Ya está’”, comentó.

Tras pasar a la mesa, ambos solteros han tenido muchos puntos en común. De hecho, a los dos les encanta comer, salir de fiesta y tener sexo. Eso sí, en lo que han discrepado ha sido en su visión de una relación sentimental. Y es que, mientras Jorge, cansado de aventuras de una noche, quiere convivir cuanto antes su futura pareja, ella señaló que necesita, por lo menos, un año de relación y una estabilidad económica para dar ese paso.

Asimismo, mientras hablaban, a Vanessa se le ha caído un poco de comida en el vestido, momento en el que le ha matizado al comensal que es “muy gorrina, pero comiendo”. Una confesión que provocó la risa en Jorge, quien estaba encantado con ella. Al final de la noche, los solteros decidieron salir de First Dates de la mano, pues apostaron por seguir conociéndose fuera.