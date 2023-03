‘First Dates’: un soltero sorprende con sus exigencias a la hora de encontrar el amor

Como cada noche, un nuevo grupo de solteros se ha dado cita en el restaurante de First Dates para intentar encontrar a su media naranja. Uno de los comensales tiene muy claro qué es lo que quiere o lo que no a la hora conocer a un chico.

El soltero en cuestión ha sido Jesús, de 22, que se ha presentado en el programa definiéndose como un chico extrovertido al que le gusta mucho conocer gente y hablar. “Como me des bola, ya estás perdido”, afirmaba. En cuanto al físico no pide nada concreto, pero no toleraría que su cita fuera un soso o un facha. “Aunque sea una mala racha no te tires a un facha”, ha bromeado el catalán.

Su acompañante iba a ser Alejandro, un super fan de Malú que viene de Madrid y que estudia magisterio. “Malú es como mi vida, es que me muero por ella”, ha confesado. El primero se ha asustado un poco al verlo aparecer porque iba muy arreglado, pero luego ha reflexionado: “A ver es que yo también vengo un poco pordiosero”. El primer obstáculo que se han encontrado ha sido la distancia ya que Jesús viene de un pueblo de Tarragona y el estudiante de Fuenlabrada.

El destino ha querido que los dos fueran celiacos y el catalán ha explicado que además tenía el colon irritado, lo que le provocaba que tuviera que ir al baño por los nervios. El catalán no ha compartido el gusto de su cita por Malú, pero si han coincidido con Aitana o Bizarrap. Además, ambos se han confesado como fanáticos de Belén Esteban. Otro punto en común han sido los videojuegos, pero Jesús ha explicado que ya no tiene tanto tiempo libre. El madrileño ha revelado que se queja bastante, aunque con sus estudios no tiene problema. “Que me perdonen todos los que hacen magisterio, pero hacéis collares de macarrones”, ha opinado el biólogo ambiental. “Acabas de bajar”, le ha hecho saber Alejandro.

Les han propuesto ir al reservado de First Dates y allí han continuado conociéndose un poco más. No han coincidido en los planes para salir de fiesta, ya que el madrileño se ha confesado como más casero. Sin embargo, han coincidido en estar enganchados a TikTok. En la decisión final, aunque es verdad que habían estado muy cómodos y ha fluido bastante bien la cita, la distancia y algunos gustos incompatibles han hecho que prefirieran seguir solo como amigos.